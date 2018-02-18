Источник: открывший стрельбу по людям в Дагестане не находился в розыске

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Мужчина, открывший стрельбу по людям в Дагестане, жертвами которой стали четыре человека, не значился в розыске, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"Уничтоженный не значился в розыске как участник бандподполья или пособник боевиков", - сказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы обнаружили автомобиль, на котором местный житель приехал к храму в Кизляре. "Преступник прибыл к месту происшествия на автомобиле один. Машина была обнаружена", - рассказал источник.

Ранее источник сообщил ТАСС, что проверяется причастность нападавшего к бандподполью.

Стрельбу в дагестанском Кизляре устроил 22-летний местный житель. Об этом ТАСС сообщили в Следственном управлении СК РФ по Республике Дагестан. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство с отягчающими обстоятельствами") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Преступник зашел в церковь и открыл стрельбу по прихожанам, среди которых были в основном женщины, а потом попытался скрыться, после чего его застрелил наряд сотрудников правоохранительных органов, дежуривший недалеко от места происшествия. В результате инцидента погибли четыре человека, а также сам стрелявший, еще пятеро пострадали.