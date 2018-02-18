МВД Дагестана не подтвердило информацию о задержании женщины после стрельбы в Кизляре

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. МВД Дагестана не подтверждает информацию о том, что после стрельбы у православного храма в Кизляре была задержана женщина, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что правоохранители якобы задержали женщину, которая была вместе с открывшим стрельбу преступником.

"На данный момент мы эту информацию не подтверждаем. Задержанных нет", - сообщил собеседник агентства. Представитель МВД добавил, что идут оперативно-следственные мероприятия, в рамках которых опрашиваются все очевидцы произошедшего.

В воскресенье преступник открыл стрельбу по людям в дагестанском Кизляре: по одним данным, он зашел в церковь, по другим - стрелял по выходившим из храма. В результате погибли четыре человека, еще пять ранены, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии. Нападавшего застрелили полицейские после того, как тот попытался скрыться.

Личность нападавшего установлена, это местный житель 1995 года рождения. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство с отягчающими обстоятельствами") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").