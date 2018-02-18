Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Панихиды по погибшим при стрельбе у храма в Кизляре пройдут в трех республиках СКФО

Происшествия
18 февраля, 19:22 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 18, февраля. /ТАСС

В результате нападения на храм пять человек погибли

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Панихиду по погибшим в воскресенье при стрельбе около храма в дагестанском городе Кизляр будут служить в храмах Дагестана, Ингушетии и Чечни, сообщил ТАСС представитель Махачкалинской епархии Русской православной церкви.

"Объявили о том, чтобы молили об упокоении погибших. Безусловно, будут совершаться богослужения заупокойные за них во всех храмах епархии", - сказал собеседник.

Он пояснил, что в зоне ответственности Махачкалинской епархии находятся православные храмы в Дагестане, Чечне и Ингушетии.

Вопрос о том, как церковь сможет помочь пострадавшим, решается, добавил собеседник.

В воскресенье преступник открыл стрельбу по людям в дагестанском Кизляре: по одним данным, он зашел в церковь, по другим - стрелял по выходившим из храма. В результате погибли пять человек, еще четыре ранены, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии. Нападавшего застрелили полицейские после того, как тот попытался скрыться.

Личность нападавшего установлена, это местный житель 1995 года рождения. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство с отягчающими обстоятельствами") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Чечня Дагестан Ингушетия Инцидент со стрельбой у храма в Кизляре
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Свищев: официального подтверждения положительной допинг-пробы Крушельницкого нет
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
4
Сторонники Саакашвили на митингах в Киеве и других городах призывают Порошенко к отставке
5
Тренер: российских хоккеисток зацепили слова Ковальчука об их игре
6
Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России
7
Мэр Кизляра заявил, что стрельба была открыта по выходящим из храма прихожанам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама