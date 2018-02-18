Панихиды по погибшим при стрельбе у храма в Кизляре пройдут в трех республиках СКФО

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Панихиду по погибшим в воскресенье при стрельбе около храма в дагестанском городе Кизляр будут служить в храмах Дагестана, Ингушетии и Чечни, сообщил ТАСС представитель Махачкалинской епархии Русской православной церкви.

"Объявили о том, чтобы молили об упокоении погибших. Безусловно, будут совершаться богослужения заупокойные за них во всех храмах епархии", - сказал собеседник.

Он пояснил, что в зоне ответственности Махачкалинской епархии находятся православные храмы в Дагестане, Чечне и Ингушетии.

Вопрос о том, как церковь сможет помочь пострадавшим, решается, добавил собеседник.

В воскресенье преступник открыл стрельбу по людям в дагестанском Кизляре: по одним данным, он зашел в церковь, по другим - стрелял по выходившим из храма. В результате погибли пять человек, еще четыре ранены, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии. Нападавшего застрелили полицейские после того, как тот попытался скрыться.

Личность нападавшего установлена, это местный житель 1995 года рождения. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство с отягчающими обстоятельствами") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").