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Двое мужчин задержаны за ложное сообщение о нападении на один из московских банков

Происшествия
18 февраля, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестные напали на банк на Грузинском Валу

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МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Полиция опровергла факт вооруженного нападения на офис одного из банков на Грузинском Валу в Москве, говорится в сообщении на сайте столичного главка ведомства.

"В ряде СМИ появилась информация, что в одной из организаций на улице Грузинский Вал совершено противоправное деяние с применением оружия. Сотрудники полиции, прибывшие на место, установили, что информация не соответствует действительности", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что были задержаны двое мужчин по подозрению в заведомо ложном сообщении о вооруженном нападении на банк.

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