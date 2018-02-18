Двое мужчин задержаны за ложное сообщение о нападении на один из московских банков

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Полиция опровергла факт вооруженного нападения на офис одного из банков на Грузинском Валу в Москве, говорится в сообщении на сайте столичного главка ведомства.

"В ряде СМИ появилась информация, что в одной из организаций на улице Грузинский Вал совершено противоправное деяние с применением оружия. Сотрудники полиции, прибывшие на место, установили, что информация не соответствует действительности", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что были задержаны двое мужчин по подозрению в заведомо ложном сообщении о вооруженном нападении на банк.