СК установит причины госпитализации воспитанников детского сада на юге Москвы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Следователи проверят информацию СМИ о госпитализации воспитанников детского сада на юге Москвы с острой кишечной инфекцией. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Из обращения СМИ следует, что с 15 по 17 февраля зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции среди детей детского сада на юге Москвы. Несколько воспитанников были госпитализированы в детские больницы, где им оказывается вся необходимая помощь. В рамках процессуальной проверки будут установлены причины госпитализации детей", - сообщила Иванова.

Начата доследственная проверка, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили ТАСС, что столичные медики зафиксировали 20 случаев острой кишечной инфекции в детском саду № 492, шестеро воспитанников были госпитализированы в детские больницы с температурой и рвотой. Директор школы 492, в структуру которой входит детский сад, Жанна Разоренова, сообщила ТАСС, что дошкольное учреждение закрылось на карантин до 26 февраля в связи с низкой посещаемостью, однако речи о массовом отравлении не идет.

Некоторые СМИ ранее сообщали, что один из родителей заявил о массовом отравлении детей в детсаду, при этом отмечалось, что количество отравившихся детей якобы превышает 80 человек. Малышам, согласно информации в СМИ, стало плохо после обеда 15 февраля.