Подросток погиб под колесами электрички в Подмосковье

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Электричка насмерть сбила несовершеннолетнего на Павелецком направлении Московской железной дороги, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"По предварительной информации, на станции Михнево Павелецкого направления электропоездом сообщением Москва - Кашира смертельно травмирован несовершеннолетний", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, подросток пытался перейти железную дорогу в неположенном месте.

"По данному факту проводится проверка", - добавил он.

Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская, подросток шел по путям в наушниках и не слышал гудки приближающегося поезда.

"По предварительным данным, сегодня примерно в 19:52 мск подросток шел вдоль железнодорожных путей в наушниках и не слышал приближение электропоезда сообщением Москва - Кашира. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось", - сказала она, добавив, что по факту начата доследственная проверка.

От полученных травм подросток скончался на месте происшествия. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.