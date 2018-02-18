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Кадыров: устроивший стрельбу возле храма в Кизляре не имеет отношения к исламу

Происшествия
18 февраля, 22:33 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 18, февраля. /ТАСС

По словам главы Чечни, важно установить, кто и с какой целью надоумил стрелявшего взять в руки орудие

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Михаил Метцель/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что стрелявший по прихожанам возле храма в дагестанском Кизляре не имеет никакого отношения к исламу.

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"Уверенно можно говорить, что бандит и его покровители, если таковые были, не имеют ни прямого, ни косвенного отношения к исламу. Северный Кавказ всегда отличался наличием тесного сотрудничества и взаимопонимания между мусульманами и христианами. Мы и сегодня обязаны пресечь любые попытки провокаторов и врагов России посягнуть на это бесценное достояние" - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

По его словам, важно установить, кто и с какой целью надоумил стрелявшего взять в руки орудие. "Те, кто были с ним связаны, заслуживают такого же сурового наказания", - отметил глава Чечни.

В воскресенье преступник открыл стрельбу по людям возле православного храма в Кизляре. В результате погибли пять человек, еще четверо ранены, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии. Нападавшего застрелили полицейские после того, как тот попытался скрыться.

Личность нападавшего установлена, это местный житель 1995 года рождения. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 ("Убийство с отягчающими обстоятельствами") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК РФ.

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Чечня Дагестан Инцидент со стрельбой у храма в Кизляре
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