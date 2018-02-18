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Мэрия Кизляра назвала имя устроившего стрельбу возле храма

Происшествия
18 февраля, 22:51 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 18, февраля. /ТАСС

Нападавшим оказался 22-летний Халил Халилов из Тарумовского района республики

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МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Устроившим стрельбу возле храма в Кизляре был 22-летний Халил Халилов из Тарумовского района Республики Дагестан, сообщается в воскресенье на сайте мэрии Кизляра.

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"Убитый стрелок был опознан как житель села Рассвет Тарумовского района Дагестана 22-летний Халил Халилов", - говорится в сообщении.

В воскресенье преступник открыл стрельбу возле православного Свято-Георгиевского храма в Кизляре. В результате погибли пять человек, еще четверо ранены, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии. Нападавшего застрелили полицейские после того, как тот попытался скрыться.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство с отягчающими обстоятельствами") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Кизляр находится в 170 км от столицы Дагестана Махачкалы, население города составляет около 50 тыс. человек. В городе проживают более 10 различных национальностей, более 40% населения составляют русские. Свято-Георгиевский храм построен в 1995 году на средства администрации и предприятий Кизляра, освящен в 2002 году. При храме функционирует библиотека православной литературы, воскресная школа.

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