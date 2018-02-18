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Психологи МЧС прибыли в Кизляр, где произошла стрельба возле храма

Происшествия
18 февраля, 23:00 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 18, февраля. /ТАСС

В результате ЧП погибли пять человек

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МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Психологи МЧС приступили к работе в дагестанском городе Кизляр, где в воскресенье произошла стрельба возле храма, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"В город прибыла группа психологов МЧС, они работают с родственниками и очевидцами", - сказала представитель городской администрации.

Ранее с родственниками пострадавших и погибших начали работать психологи минздрава Дагестана.

В воскресенье преступник открыл стрельбу возле православного храма в Кизляре.

В результате погибли пять человек, еще четверо ранены, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии. Нападавшего застрелили полицейские после того, как тот попытался скрыться.

Личность нападавшего установлена, это местный житель 1995 года рождения.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство с отягчающими обстоятельствами") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

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Дагестан Инцидент со стрельбой у храма в Кизляре
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