Психологи МЧС прибыли в Кизляр, где произошла стрельба возле храма

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Психологи МЧС приступили к работе в дагестанском городе Кизляр, где в воскресенье произошла стрельба возле храма, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"В город прибыла группа психологов МЧС, они работают с родственниками и очевидцами", - сказала представитель городской администрации.

Ранее с родственниками пострадавших и погибших начали работать психологи минздрава Дагестана.

В воскресенье преступник открыл стрельбу возле православного храма в Кизляре.

В результате погибли пять человек, еще четверо ранены, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии. Нападавшего застрелили полицейские после того, как тот попытался скрыться.

Личность нападавшего установлена, это местный житель 1995 года рождения.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство с отягчающими обстоятельствами") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").