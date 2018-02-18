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Житель Липецкой области зарезал жену и дочь

Происшествия
18 февраля, 23:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ

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ТАСС, 18 февраля. Мужчина в Липецкой области зарезал жену и дочь-подростка, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Черемушки, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 17 февраля в частном доме села Черемушки Липецкого района мужчина нанес 47-летней жене и 14-летней дочери множественные колото-резаные раны. Мать и дочь скончались на месте.

"Тела утром обнаружили соседи, пришедшие на крик главы семейства, находившегося во дворе в неадекватном состоянии. С признаками отравления он госпитализирован в больницу. Известно, что мужчина страдал психическим заболеванием", - уточняет пресс-служба.

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