Одной из жертв стрельбы в Кизляре стала заслуженный врач Дагестана

МАХАЧКАЛА, 19 февраля. /ТАСС/. Заслуженный врач Республики Дагестан Людмила Щербакова, посвятившая здравоохранению более 40 лет, стала одной из жертв стрельбы возле храма в Кизляре. Об этом сообщили в городской администрации.

"Душевнее доктора еще надо найти, в любое время суток была готова прийти на помощь. Людмила Георгиевна к своим пациентам относилась очень старательно, внимательно, а коллег безотказно консультировала. Одним словом, врач от бога", - рассказал ТАСС главный врач Кизлярской центральной районной поликлиники Кудгудин Газиев.

Щербакова после окончания интернатуры в Кизлярской центральной городской больнице в 1975 году заняла должность участкового врача-терапевта в городской поликлинике.

В 2006 году ее перевели в районную поликлинику врачом функциональной диагностики.

Параллельно со своей работой Щербакова консультировала коллег из трех больниц и заведующих 59 фельдшерских пунктов, за что в 2011 году ей было присвоено звание "Заслуженный врач Республики Дагестан".

"Все жители района и сотрудники знали ее как отличного врача и надежного товарища. Людмила Георгиевна была замечательной матерью и душевным человеком, воспитавшим двух прекрасных дочерей", - отметил Газиев.

Трагедия в Кизляре

В воскресенье преступник открыл стрельбу возле православного Свято-Георгиевского храма в Кизляре. В результате погибли пять человек, еще четверо ранены, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии. Нападавшего застрелили полицейские после того, как тот попытался скрыться.

Личность нападавшего установлена, это местный житель 1995 года рождения. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство с отягчающими обстоятельствами") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Кизляр находится в 170 км от столицы Дагестана Махачкалы, население города составляет около 50 тыс. человек.

В городе проживают более 10 различных национальностей, более 40% населения составляют русские.

Свято-Георгиевский храм построен в 1995 году на средства администрации и предприятий Кизляра, освящен в 2002 году.

При храме функционирует библиотека православной литературы, воскресная школа.