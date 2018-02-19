Задевший столб в сахалинском аэропорту самолет "Авроры" двигался по разметке

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аврора", задевший в воскресенье при маневрировании в аэропорту Южно-Сахалинска столб освещения, двигался согласно разметке. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Самолет с разрешения служб УВД выполнял маневрирование до исполнительного старта, двигаясь согласно разметке, нанесенной на перроне аэропорта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, воздушное судно DHC-8-200, выполнявшее рейс HZ 6891 по маршруту Южно-Сахалинск -Саппоро, повредило законцовку правого крыла, задев временную опору электроснабжения, установленную в связи с масштабными строительными работами в аэропорту.

"На борту находился один пассажир. Никто не пострадал. Рейс был задержан на 2,5 часа. После замены воздушного судна он был успешно выполнен", - сообщает авиакомпания.

Ранее сообщалось, что оперативными службами аэропорта и авиакомпании, а также представителями инспекции по безопасности полетов Дальневосточного межрегионального территориального управления Росавиации проводится расследование, причины инцидента выясняются. Результаты проверки будут известны через десять дней.