Руководитель сельхозпредприятия в Приамурье обвиняется в хищении 40 тонн сои

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Руководитель сельхозпредприятия в Амурской области обвиняется в хищении 40 тонн сои, которые позже были им реализованы на сумму более 2,2 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

"В Ивановском районе Амурской области полицейские выявили факт растраты, совершенной в особо крупном размере - руководитель одного из сельхозпредприятий пользуясь своим служебным положением, вывез и реализовал около 40 тонн сои, причинив ущерб на сумму более 2,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, скрыть 40 тонн сои обвиняемому удалось в ноябре 2017 года во время взвешивания урожая - так как весы на зерновом дворе предприятия были сломаны, отгрузка сои происходила путем контрольного взвешивания бункера зерноуборочного комбайна. Итоговый средний вес бункера сои подозреваемым был уменьшен.

"По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата, организованное группой, либо в особо крупном размере). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование уголовного дела продолжается", - сказала ТАСС начальник пресс-службы МВД России по Амурской области Инна Карташова.

В структуре посевных площадей в Амурской области наибольшую долю занимают посевы сои. В 2017 году намолот сои составил более 1,3 млн тонн, что является рекордным показателем.