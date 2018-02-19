Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Руководитель сельхозпредприятия в Приамурье обвиняется в хищении 40 тонн сои

Происшествия
19 февраля, 5:35 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 19, февраля. /ТАСС

Возбуждено дело

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Руководитель сельхозпредприятия в Амурской области обвиняется в хищении 40 тонн сои, которые позже были им реализованы на сумму более 2,2 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

"В Ивановском районе Амурской области полицейские выявили факт растраты, совершенной в особо крупном размере - руководитель одного из сельхозпредприятий пользуясь своим служебным положением, вывез и реализовал около 40 тонн сои, причинив ущерб на сумму более 2,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, скрыть 40 тонн сои обвиняемому удалось в ноябре 2017 года во время взвешивания урожая - так как весы на зерновом дворе предприятия были сломаны, отгрузка сои происходила путем контрольного взвешивания бункера зерноуборочного комбайна. Итоговый средний вес бункера сои подозреваемым был уменьшен.

"По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата, организованное группой, либо в особо крупном размере). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование уголовного дела продолжается", - сказала ТАСС начальник пресс-службы МВД России по Амурской области Инна Карташова.

В структуре посевных площадей в Амурской области наибольшую долю занимают посевы сои. В 2017 году намолот сои составил более 1,3 млн тонн, что является рекордным показателем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Амурская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК не будет принимать скоропалительных решений в отношении спортсменов РФ
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Определились возможные соперники российских хоккеистов в четвертьфинале Олимпиады
4
Курашов: судьи помешали фристайлисту Бурову побороться за золото Олимпиады
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
СМИ: "ядерный чемоданчик" Трампа стал причиной стычки во время его визита в Китай
7
Боброва и Соловьев стали шестыми в короткой программе в танцах на льду на Олимпиаде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама