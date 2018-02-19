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Во Флориде арестован подросток, угрожавший расправой в нескольких школах

Происшествия
19 февраля, 6:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, февраля. /ТАСС

Арестованному грозит обвинение в правонарушении третьей степени тяжести, в управлении шерифа округа Броуард пообещали обходиться с авторами угроз по всей строгости закона

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НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Подросток из Форт-Лодердейла (штат Флорида) был арестован за то, что в своем Instagram угрожал совершить убийства в нескольких школах на территории округа Броуард в том же штате. Об этом сообщило в воскресенье управление шерифа Броуарда.

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Согласно его сведениям, после полуночи 16 февраля сотрудники полиции были извещены о появлении в Instagram поста, автор которого грозил учинить расправу в нескольких школах. "Детективы отдела насильственных преступлений округа Броуард немедленно приступили к расследованию, установили местонахождение подозреваемого и взяли его под стражу во второй половине дня. Подросток выглядел раскаявшимся и утверждал, что хотел подшутить с целью напугать своего двоюродного брата", - уточнило управление шерифа в своем Twitter.

Полиция информировала, что арестованному грозит обвинение в правонарушении третьей степени тяжести. С учетом убийства в минувшую среду 17 человек в школе города Паркленд (штат Флорида) управление шерифа обещает обходиться с авторами угроз расправы по всей строгости закона.

Жертвами стрельбы 14 февраля в школе во Флориде стали 17 человек. Виновным признал себя 19-летний Николас Круз, который ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. 15 февраля Круз впервые предстал перед судом, где ему в официальном порядке были зачитаны обвинения.

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