Владелец дальневосточного гектара в ЕАО выплатит штраф за вырубку деревьев

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Суд в Еврейской АО обязал местного жителя, вырубившего более 150 деревьев на своем дальневосточном гектаре, возместить нанесенный ущерб. Об этом в понедельник сообщила областная прокуратура.

"По требованию прокуратуры суд обязал возместить ущерб, причиненный в результате незаконной вырубки лесных насаждений в селе Красивое Биробиджанского района ЕАО. <...> На ответчика судом возложена обязанность возместить в доход муниципального образования причиненный ущерб на сумму 137,1 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Дальневосточный гектар житель Биробиджана взял в селе Красивое в 70 км от города. Там неподалеку от памятника участникам Великой Отечественной войны он хотел организовать кемпинг для туристов. Владельцу гектара необходимо было расчистить участок от деревьев, для чего он вырубил 155 сосен, берез, тополей и осин.

Отмечается, что деревья в сквере вырубались без разрешения и обследования участка.

По факту незаконной рубки в Красивом также расследуется уголовное дело.