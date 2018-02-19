Власти Якутии считают недостоверными данные "Аэрофлота" об инциденте с главой региона

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Данные "Аэрофлота", касающиеся инцидента с главой Якутии Егором Борисовым и его помощником Евгением Шигаповым на борту самолета авиакомпании, не соответствуют действительности, считает руководитель департамента по информационной политике администрации главы и правительства региона Роман Мандзяк.

"Сообщение от имени пресс-службы ПАО "Аэрофлот", комментирующее ситуацию на борту рейса SU 1750 и распространенное в ряде СМИ, носит откровенно надуманный характер. Уже в самом его начале содержится недостоверная информация: "Пассажиры Е. Борисов, П. Борисова и Е. Шигапов пришли на посадку <…> с большим количеством пакетов Duty free", - приводит пресс-служба департамента слова Мандзяка. По его словам, у пассажиров не было с собой ни одного пакета с надписью Duty free.

Он добавил, что власти региона расценивают эту информацию как "попытку сместить фокус с сути инцидента <…> на выдуманные детали", цель которой - "сформировать сомнительный образ пассажиров". По мнению Мандзяка, конфликт можно было решить "при наличии доброй воли и такта со стороны экипажа и бортпроводников".

"Добавлю, что помощник главы Якутии Евгений Шигапов по собственной инициативе прошел освидетельствование на алкогольное опьянение, чтобы не допустить никаких инсинуаций в эту сторону <…> Полагаю, в данной ситуации лучшим выходом для уважаемой в нашей республике авиакомпании было бы принести извинения за причиненные неудобства пассажирам, в особенности необоснованно пострадавшему, и просидевшему восемь часов в отделении полиции помощнику главы Якутии Евгению Шигапову", - рассказал ТАСС Мандзяк.

Позиции сторон

Борисов ранее сообщил, что поводом для инцидента послужило то, что после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать ему с супругой посадочные талоны. Позже, по его словам, их принесли с извинениями, но "этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника". Глава Якутии поручил аппарату правительства республики "дать всеобъемлющую и объективную юридическую оценку действиям экипажа и стюардессы, при необходимости подготовить исковое заявление".

По версии "Аэрофлота", Шигапов пытался самовольно проникнуть в кабину пилотов, на замечания и требования членов экипажа не реагировал. По решению командира воздушного судна пассажир был снят с данного рейса и передан полиции, задержка рейса составила более одного часа. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении пассажира Шигапова к ответственности по статье 11.17 КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте".

Ранее в некоторых СМИ появилась информация об инциденте 16 февраля с участием главы Якутии и его помощника на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот". Согласно сообщению перевозчика, Борисов и его помощник пришли на посадку последними, отказались предъявить посадочные талоны и выражали возмущение правилами авиакомпании, а также оскорбляли бортпроводников и негативно высказывались об авиакомпании.