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Кузнецова направит специалистов для проверки детдомов Челябинской области

Происшествия
19 февраля, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Поводом для проверки послужили сообщения о сексуальном насилии над несовершеннолетними в одном из учреждений региона

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МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит своих специалистов для проверки детских домов Челябинской области в связи с появлением сообщений о сексуальном насилии над несовершеннолетними в одном из таких учреждений региона.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит своих специалистов для проведения комплексной проверки сиротских учреждений Челябинской области", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте детского омбудсмена. Кузнецова намерена оценить масштабы случившегося. "Мы намерены оценить, не являются ли вскрываемые в ходе расследования проблемы системными, выяснить, насколько защищены права детей и конкретно этого учреждения, и других учреждений интернатного типа Челябинской области", - цитирует Кузнецову ее пресс-служба.

Кроме того, на сайте детского омбудсмена со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Ирины Буториной приводится информация, что "трудовой договор с руководителем детского дома, где, как предполагается, совершались преступления, расторгнут, на период проведения следственных действий отстранены от работы четыре сотрудника учреждения, в отношении которых дети сообщили факты, требующие проверки в рамках уголовного дела".

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по заявлениям руководства одного из детских домов и опекунов воспитанников, переданных в их семьи, по факту совершения преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". "Заявители сообщили о совершении местным жителем преступлений против половой неприкосновенности воспитанников детского дома, после чего был установлен и задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении преступлений по данной статье", - говорится в сообщении. Также возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Халатность" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.

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Кузнецова, Анна Юрьевна
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