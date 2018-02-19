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Вооруженные злоумышленники ограбили филиал банка "ВТБ Армения"

Происшествия
19 февраля, 18:51 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 19, февраля. /ТАСС

По предварительным данным, похищена сумма в $16,6 тысяч

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ЕРЕВАН, 19 февраля. /ТАСС/. Филиал банка "ВТБ Армения" ограблен в понедельник в Ереване. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в управлении полиции по столице республики. Подвергшийся ограблению банк, бывшая сберкасса, расположен недалеко от резиденции президента Армении.

"Около 15:30 (14:30 мск) двое злоумышленников, вооруженных пистолетами, ворвались в отделение банка и, угрожая жизни и здоровью сотрудников, похитили денежную сумму", - отметил заместитель начальника управления полиции по Еревану по оперативной части полковник полиции Артак Погосян. - На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая выясняет обстоятельства ограбления". Ни сотрудники, ни посетители банка не пострадали.

Представители полиции и Следственного комитета Армении, в частности, изучают записи камер видеонаблюдения, установленных у входа в филиал. Урон банка уточняется, однако, по предварительным данным, похищена сумму в 8 млн армянских драмов (около $16,6 тысяч).

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