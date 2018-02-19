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Школьница упала на рельсы московского метро на "Чистых прудах"

Происшествия
19 февраля, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Девушка 15 лет получила ушибы, ей была вызвана скорая помощь

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МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Школьница упала на пути на станции московского метро "Чистые пруды". Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев. По его словам, жизни потерпевшей ничего не угрожает, она отделалась ушибами и растяжением.

"Примерно в 17:35 мск на станции метро "Чистые пруды" Сокольнической линии 15-летняя москвичка по собственной неосторожности упала на жесткий путь. Заметив данную ситуацию, машинист электропоезда применил экстренное торможение, после чего сотрудниками УВД на Московском метрополитене потерпевшая была извлечена с жесткого пути, доставлена в комнату полиции, где ей был вызван наряд скорой помощи, - сообщил Мышляев. - Со слов потерпевшей, у нее внезапно закружилась голова, после чего она потеряла равновесие и упала на жесткий путь с края платформы".

Сейчас с девочкой работает инспектор по делам несовершеннолетних, на место вызваны родители школьницы.

Опрошенные свидетели происшествия и машинист поезда подтвердили, что девочка упала по собственной неосторожности. "Данная информация сообщена в прокуратуру на Московском метрополитене. Инцидент не повлиял на движение поездов на Сокольнической линии московского метро", - сказал Мышляев.

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