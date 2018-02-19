Тело пропавшей пятилетней девочки обнаружили в реке Преголя под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Тело пятилетней девочки, пропавшей в городе Гвардейске в Калининградской области в воскресенье, обнаружили в понедельник в реке Преголя. Об этом ТАСС сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) Наталья Гацко.

Сообщение о пропаже ребенка поступило в правоохранительные органы 18 февраля. По предварительным данным, девочка с мамой находились в гостях у знакомых, ребенок играл во дворе дома на виду у взрослых, но в какой-то момент пропал. Мама пыталась найти девочку сама, а затем обратилась в правоохранительные органы.

"Тело пропавшей девочки обнаружено в реке Преголя, в районе Гвардейска", - сказала представитель СК. Она добавила, что в связи с гибелью ребенка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего".

Гацко уточнила, что признаков, указывающих на криминальный характер смерти ребенка, нет, но точные причины гибели девочки установят после судебно-медицинского исследования. Сейчас следователи опрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства происшествия.