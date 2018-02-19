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CNN: стрелок из Флориды за последний год купил целый арсенал огнестрельного оружия

Происшествия
19 февраля, 22:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, февраля. /ТАСС

Согласно данным телеканала, подросток приобрел не менее 10 единиц длинноствольного огнестрельного оружия

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НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Виновник бойни в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в городе Паркленд (штат Флорида) Николас Круз в течение последнего года приобрел целый арсенал, включавший в себя не менее 10 единиц длинноствольного огнестрельного оружия. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

По сведениям его источников в правоохранительных органах, следователи устанавливают, где хранилось указанное оружие. По предварительным данным, оно находилось не в том доме, где в последнее время жил Круз.

Агентство The Associated Press ранее отмечало, что 19-летнему Крузу удалось легально приобрести полуавтоматическую винтовку AR-15. Ее применяет американская полиция, оружие продается в охотничьих магазинах. Именно из нее молодой человек в среду вел стрельбу в школе.

Ранее мэр округа Броуард Бим Фарр, где произошла стрельба, заявил в эфире CNN, что Круз в прошлом проходил лечение из-за психических нарушений. Газета Miami New Times писала, что многие люди, лично знавшие Круза, считали его психически нездоровым. Он неоднократно приносил в школу ножи и боеприпасы.

Жертвами стрельбы 14 февраля в школе во Флориде стали 17 человек. Круз ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. 15 февраля юноша впервые предстал перед судом, где ему в официальном порядке были зачитаны обвинения, в понедельник он посетил суд во второй раз. Заседание носило технический характер.

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