В Махачкале обрушились стены трех частных домов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Обрушение стен произошло в трех частных домах в Махачкале, жильцы эвакуированы. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Республике Дагестан.

"В городе Махачкале по улице Даниялова на территории шести домохозяйств, построенных вплотную друг к другу [одно строение], произошло обрушение в трех из них", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, остается угроза обрушения стены в оставшихся трех хозяйствах. "В связи с этим на время восстановительных работ и возмещения ущерба, жильцы всех домов эвакуированы в гостиницу "Ленинград" и будут полностью обеспечены всем необходимым", - уточняется в сообщении.

Как сообщает МЧС, в обрушившихся домах проживало 26 человек.

"В этих домах всего проживало 26 человек, из них девять детей. В гостиницу заселены 14, в том числе пять детей. Остальные разместились у родственников", - пояснил собеседник агентства.

По данным ведомства, остается угроза обрушения стен в оставшихся трех хозяйствах.

Как отмечается, к ликвидации последствий происшествия привлечены 32 человека и 10 единиц техники, от главного управления МЧС России по республике - 10 человек и три единицы техники.