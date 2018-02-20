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Причиной обрушения стен в частных домах в Махачкале стали земляные работы

Происшествия
20 февраля, 2:40 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 20, февраля. /ТАСС

По данным МЧС, угроза обрушения стен остается еще в трех хозяйствах

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МАХАЧКАЛА, 20 февраля. /ТАСС/. Причиной обрушения стен в частных домах в Махачкале стали проводившиеся поблизости земляные работы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану.

"Причина обрушения [стен] - рытье котлована, его расширение на соседнем участке при строительстве многоэтажного жилого дома", - приводит пресс-служба слова заместителя руководителя регионального управления МЧС Олега Халилова.

Обрушение стен произошло в трех частных домах на территории шести домохозяйств в Махачкале по улице Даниялова в понедельник около 22:00 мск, жильцы были эвакуированы. Всего в этих домах проживали 26 человек, в том числе 9 детей. В гостиницу заселены 14, в том числе 5 детей, остальные разместились у родственников, пояснили в республиканском МЧС.

По данным МЧС, остается угроза обрушения стен в оставшихся трех хозяйствах.

К ликвидации последствий происшествия были привлечены 32 человека и 10 единиц техники, от МЧС - 10 человек и три единицы техники.

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