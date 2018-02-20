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СМИ: у американского истребителя в Японии в полете загорелся двигатель

Происшествия
20 февраля, 4:31 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 20, февраля. /ТАСС

Информации о пострадавших пока нет

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ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Возгорание двигателя произошло во вторник во время полета у американского истребителя F-16, приписанного к авиабазе ВВС США Мисава (префектура Аомори). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что пилот принял решение сбросить топливный бак, который упал в озеро Огавара. Информации о пострадавших в результате этого происшествия не поступало. Данных о месте посадки самолета также пока нет.

Внимание японской общественности в последнее время приковано к заметно участившимся инцидентам, имеющим отношение к размещенной в стране американской военной технике. Так, в 2017 году в Японии было зафиксировано 25 происшествий и технических проблем, связанных с ВВС США. По сравнению с предыдущим годом их количество увеличилось более чем вдвое.

Только на южном японском острове Окинава, где сосредоточено большинство американских военных объектов, за последние пять месяцев произошло уже семь инцидентов, что вызывает серьезную озабоченность как у населения, так и у местных властей.

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