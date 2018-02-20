В Хабаровске организатора канала миграции в центре помощи иностранцам отправили в колонию

ХАБАРОВСК, 20 февраля. /ТАСС/. Суд в Хабаровске назначил два года колонии организатору канала незаконной миграции граждан стран СНГ в Россию в центре помощи иностранцам, его сообщники получили условные сроки. Об этом во вторник сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

"Суд приговорил одного из них (организатора канала незаконной миграции) к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Еще двое его соучастников приговорены к трем годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Всех троих признали виновными по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная в составе группы лиц по предварительному сговору").

Среди осужденных был председатель "Центра культурно-социальной адаптации", призванной оказывать помощь иностранцам по интеграции в российском обществе. Под прикрытием центра злоумышленники искали иностранцев - в основном незаконно находящихся в России и нуждающихся в легализации граждан СНГ - и за деньги проставляли в паспорта мигрантов поддельные оттиски дата-штампов о пересечении границы РФ, оформляли подложные миграционные карты.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе краевого УФСБ, деятельность злоумышленников пресекли практически сразу после ее начала.

Оформить документы преступники помогли всего нескольким мигрантам.