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Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Приморье

Происшествия
20 февраля, 6:06 дата обновления: 20 февраля, 7:20 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 20, февраля. /ТАСС

Никто не пострадал

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ВЛАДИВОСТОК, 20 февраля. /ТАСС/. Столкновение маневрового состава и товарного поезда произошло в Приморье на участке Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Барановский - Хасан. Как сообщает во вторник пресс-служба ДВЖД, с рельсов сошли четыре пустых вагона, никто не пострадал.

"20 февраля в 05:43 (22:43 мск 19 февраля) на станции Гвоздево участка Барановский - Хасан ДВЖД допущено боковое столкновение маневрового состава и прибывающего поезда. В результате происшествия произошел сход четырех порожних вагонов, движение поездов по станции приостановлено. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, угрозы экологии также нет.

В ликвидации последствий ЧП участвует восстановительный поезд.

Следователи организовали проверку по факту ЧП.

Специалисты выясняют причины произошедшего и устанавливают ущерб.

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