Японская полиция оцепила озеро, куда загоревшийся F-16 ВВС США сбросил топливные баки

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Японская полиция оцепила участок длиной 5 км у озера Огавара, куда во вторник экстренно сбросил два топливных бака самолет ВВС США F-16, у которого в воздухе загорелся двигатель. Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на министра обороны Японии Ицунори Онодэру, на водной поверхности расплываются пятна топлива, плавают какие-то фрагменты.

"Мы намерены собрать и исследовать эти обломки", - заявил журналистам глава военного ведомства. По его словам, минобороны намерено потребовать от командования ВС США объяснение причин инцидента и принятия мер по предотвращению подобных происшествий в будущем. Такое же представление в адрес посольства Соединенных Штатов в Токио сделал во вторник и МИД страны. Он запросил подробную информацию о случившемся.

По имеющимся данным, у боевого самолета с базы ВВС США Мисава, расположенной в префектуре Аомори на севере главного японского острова Хонсю, сразу после взлета загорелся двигатель. Для предотвращения взрыва пилот сбросил два полных топливных танка в озеро и вернулся на аэродром.

В водоеме в это время вели промысел ракушек пять-шесть судов местных рыбаков. По их словам, один из баков упал примерно в 400 метрах от судов. При этом поднялся столб воды высотой до 15 метров. Пострадавших не было, однако полиция сейчас в срочном порядке выясняет масштабы экологического ущерба.

Внимание японской общественности в последнее время приковано к заметно участившимся инцидентам, имеющим отношение к размещенной в стране американской военной технике. Так, в 2017 году в Японии было зафиксировано 25 происшествий и технических проблем, связанных с ВВС США. По сравнению с предыдущим годом их количество увеличилось более чем вдвое.

Только на южном японском острове Окинава, где сосредоточено большинство американских военных объектов, за последние пять месяцев произошло уже семь инцидентов, что вызывает серьезную озабоченность как у населения, так и у местных властей. Нынешний случай - не первый с F-16 на базе Мисава. Шесть лет назад самолет этой модели при перелете на Аляску упал в воды Тихого океана. Аналогичные инциденты регистрировались в 2001 и 2002 годах.