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Глава Банка Латвии заявил, что не вымогал взятки у совладельца Norvik banka Гусельникова

Происшествия
20 февраля, 18:29 UTC+3 РИГА РИГА 20, февраля. /ТАСС

Илмарс Римшевичс сказал, что Гусельников сам пытался встретится с ним

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РИГА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава Банка Латвии Илмарс Римшевичс, которого Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) республики подозревает во взяточничестве, заявил, что не вымогал деньги у основного акционера Norvik banka Григория Гусельникова. Об этом он заявил во вторник на специально созванной пресс-конференции.

На вопрос журналистов о том, брал ли он взятки у Гусельникова и торговал ли своим влиянием, Римшевичс ответил "нет".

Глава центробанка страны также опроверг информацию, что сам искал встреч с Гусельниковым. "В течение 2014 года, осуществляя сделки, банк скрывал настоящие имена владельцев и происхождение денег и прятал их в офшорах. Как это могло произойти и как мы это могли пропустить - это уже другая история. Факт таков, что он окольными путями пытался тайно со мной встретиться, чтобы рассказать, как ему тяжело работать в Латвии, что его здесь никто не любит, что здесь все коррумпированы", - рассказал Римшевичс.

По его словам, Гусельников просил его помочь в деле со скандалом вокруг парка ветрогенераторов, на строительство которого Norvik banka выдал компании Winergy кредит в размере €50 млн, но так и не получил эти деньги обратно. "Он просил, чтобы я позвонил генеральному прокурору, председателю Верховного суда, премьер-министру. У меня большое влияние, я могу это сделать", - отметил глава Банка Латвии, подчеркнув, что проигнорировал эту просьбу.

При этом, с его слов, выяснилось, что 2015 год Norvik banka закончил без аудита. "Хороший вопрос - как такое вообще могло произойти. 2016 год закончился с огромными убытками. Ситуация в принципе ухудшалась с каждым днем - уже были отменены долларовые платежи, убытки банка росли", - подчеркнул он.

"Гусельников чувствовал, что с развитием ситуации банк просто можно будет закрывать. Он пришел ко мне и стал рассказывать, что я должен ему помочь продать этот банк. Я, конечно же, сказал ему, что я не занимаюсь в Латвии продажей коммерческих банков. И тогда он сказал, что ему не остается ничего другого, кроме как судиться с Латвией, поскольку все в этой стране давно и сильно мешали ему развивать свой бизнес, в результате чего он понес убытки", - продолжил Римшевичс.

Последней каплей стал наложенный на Norvik banka осенью 2017 года штраф в связи с возможным отмыванием денег. "Он стал готовиться к международному арбитражному суду", - сказал глава Банка Латвии, указав, что Гусельников хочет отсудить у Латвии €200 млн.

Скандал вокруг Norvik banka

БПБК ранее также начало проверку, а Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело по заявлению Norvik banka о том, что ряд высокопоставленных чиновников финансового сектора страны вымогали взятки у Гусельникова. В понедельник агентство Associated Press со ссылкой на главу банка Оливера Брамвелла сообщило, что именно Римшевичс вымогал взятки через посредника у Гусельникова, а также требовал, чтобы Norvik banka занимался отмыванием средств. Эту информацию агентству также подтвердил сам Гусельников. В связи со сложившейся ситуацией банк также подал жалобу в международный арбитраж.

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