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Число погибших при пожаре в Оренбурге увеличилось до шести человек

Происшествия
20 февраля, 18:44 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 20, февраля. /ТАСС

На данный момент в больницах остаются трое пострадавших

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ОРЕНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Число жертв пожара в 16-этажном доме в Оренбурге выросло до 6, во вторник в больнице скончалась одна из пострадавших, сообщили во вторник ТАСС в региональном СУ СК РФ.

"Сегодня в больнице скончалась одна из доставленных в больницу женщин после пожара", - сказал представитель ведомства, добавив, что еще одна женщина умерла в воскресенье и на данный момент в больницах остается трое пострадавших.

Как сообщалось ранее, 12 февраля в Оренбурге загорелась квартира на девятом этаже дома № 58/1 по улице Салмышской. После тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин, в больницы были доставлены семь человек, в том числе трое несовершеннолетних детей. По пути в больницу в машине скорой помощи скончались трехлетняя девочка и шестилетний мальчик. В больницах в тяжелом состоянии находились четыре женщины в возрасте от 20 до 62 лет, а также восьмилетняя девочка. По данным регионального управления МЧС России, причиной пожара в Оренбурге могло стать замыкание проводки. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратурой области его расследование взято на особый контроль.

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