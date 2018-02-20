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Глава СПЧ: "антикоррупционная чистка" в Дагестане назрела давно

Происшествия
20 февраля, 18:59 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 20, февраля. /ТАСС

По словам Михаила Федотова, проводимая властями республики Дагестан "антикоррупционная чистка" направлена на защиту интересов сотен тысяч людей

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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 20 февраля. /ТАСС/. "Антикоррупционная чистка" должна была начаться в Дагестане давно, считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Ранее Федотов сообщал, что с 20 по 22 февраля проведет в Дагестане выездное заседание СПЧ, он связал это с началом "антикоррупционной чистки" в республике и намерением СПЧ оказать помощь руководству Дагестана в решении накопившихся проблем. Члены совета проведут прием населения, развернут мобильную приемную (возможно, не только в столице республики Махачкале), Федотов намерен посетить ряд учреждений.

"Мы приехали сюда, чтобы поговорить, чем мы можем помочь республике в этот период, когда здесь проходят такие перемены, когда сменился глава республики. Когда проходит такая "антикоррупционная чистка". Я думаю, что это нужно было давно начинать, но другое дело - как, какими средствами", - сказал Федотов в Махачкале в ходе встречи с журналистами республики.

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Глава СПЧ подчеркнул, что проводимая властями республики "антикоррупционная чистка" направлена на защиту интересов сотен тысяч людей. Он отметил, что все должно проходить в строгом соответствии с законом. По словам Федотова, жители республики должны понимать, что происходит. "И в этом плане роль журналистов очень большая", - добавил он.

Перед началом встречи собравшиеся почтили память погибших в результате произошедшего в воскресенье нападения на прихожан православного храма в Кизляре, где жертвами преступника стали пять человек. Ранее сообщалось, что Федотов и другие члены СПЧ посетили траурные мероприятия в память о жертвах нападения в Кизляре.

Как сообщалось ранее, 5 февраля 2018 года в Дагестане были задержаны четверо высокопоставленных республиканских чиновников, включая врио главы Дагестана Абдусамада Гамидова, им предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным СК РФ, общая сумма ущерба от их действий превышает 95 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Дагестана для реализации социальных программ на территории региона, его расследует главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ.

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Темы
СКФО Дагестан Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
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