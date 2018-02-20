AP: ученики школы, где преступник убил 17 человек, требуют встречи с законодателями

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Учащиеся школы "Марджори Стоунмэн Дуглас" в Парклэнде (штат Флорида), где бывший ее ученик Николас Круз в минувшую среду застрелил 17 человек, намерены потребовать от законодателей штата ужесточения законов о контроле над оборотом огнестрельного оружия.

Как сообщило во вторник информационное агентство The Associated Press, 100 учащихся этой школы отправились в столицу штата Флориды - Талахасси - где проведут митинг у здания законодательного собрания штата Флорида. По словам одного из участников, эта акция, возможно, подтолкнет законодателей к принятию "законов, продиктованных здравым смыслом".

Трагедия в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде, в результате которой погибли 17 человек, разыгралась в среду после полудня. Огонь по учащимся и преподавателям открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов.