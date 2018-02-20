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В Ханты-Мансийском автономном округе по делу о взятках задержаны сотрудники ГИБДД

Происшествия
20 февраля, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Всего задержано пять сотрудников правоохранительных органов, в отношении двух из них избрана мере пресечения - домашний арест, один помещен под стражу

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МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) пять сотрудников ГИБДД в рамках расследования уголовных дел о получении взяток, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ (СУ СК РФ) по региону.

"Следственным отделом по городу Сургут СУ СК РФ по региону возбужден ряд уголовных дел о получении взяток сотрудниками ГИБДД. В рамках возбужденных уголовных дел по подозрению в совершении преступлений задержано 11 лиц, в том числе пять сотрудников правоохранительных органов. Последним предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Получение взятки", по ходатайству следователей в отношении двух из них избрана мера пресечения - домашний арест, в отношении одного - заключение под стражу. Вопрос об аресте еще одного из задержанных сотрудников ГИБДД будет решен в ближайшее время", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2016-2017 годах сотрудники территориальных подразделений ГИБДД регионального управления МВД получали от индивидуальных предпринимателей взятки за беспрепятственный проезд грузового транспорта с нарушением правил. Общая сумма взяток превысила 1 млн рублей. "Сейчас дела соединены в одно производство, по ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием регионального ГИБДД.

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