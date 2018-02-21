Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.02:
$ 56.52
€ 69.89
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд проверит законность возврата дела экс-главы Роснано в прокуратуру

Происшествия
21 февраля, 0:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

По мнению прокуратуры, оснований и процессуальных нарушений для возврата дела не было, суд мог и был обязан вынести приговор

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду рассмотрит апелляцию прокуратуры на постановление районного суда Москвы о возврате в надзорное ведомство уголовного дела в отношении экс-главы компании Роснано Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате 220 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Смотрите также
Леонид Меламед

Уголовное дело о растрате в "Роснано". Досье

Начало рассмотрения намечено на 10:00 мск.

По мнению прокуратуры, говорится в апелляционном представлении, оснований и процессуальных нарушений для возврата дела не было, суд мог и был обязан вынести приговор.

8 декабря 2017 года Черемушкинский районный суд по собственной инициативе вернул прокурору дело Меламеда. Прокурор выступал против подобного решения, заявив, что обвинительное заключение составлено в соответствии с законом и конкретизировано, а нарушений при его составлении допущено не было.

Меламед и бывший финансовый директор компании Роснано Святослав Понуров обвиняются в совершении растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Третьим фигурантом дела является бывший заместитель гендиректора компании Андрей Малышев, который скрылся от следствия и объявлен в розыск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело о растрате в Роснано
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Загитова обновила мировой рекорд Медведевой в короткой программе на Олимпиаде
2
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде
5
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
6
Госдеп: США сорвали контракты России за счет новых санкций на сумму более $3 млрд
7
Роднина: фигуристам Тарасовой и Морозову для медали не хватило психологической подготовки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама