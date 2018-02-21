Мосгорсуд проверит законность возврата дела экс-главы Роснано в прокуратуру

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду рассмотрит апелляцию прокуратуры на постановление районного суда Москвы о возврате в надзорное ведомство уголовного дела в отношении экс-главы компании Роснано Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате 220 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Начало рассмотрения намечено на 10:00 мск.

По мнению прокуратуры, говорится в апелляционном представлении, оснований и процессуальных нарушений для возврата дела не было, суд мог и был обязан вынести приговор.

8 декабря 2017 года Черемушкинский районный суд по собственной инициативе вернул прокурору дело Меламеда. Прокурор выступал против подобного решения, заявив, что обвинительное заключение составлено в соответствии с законом и конкретизировано, а нарушений при его составлении допущено не было.

Меламед и бывший финансовый директор компании Роснано Святослав Понуров обвиняются в совершении растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Третьим фигурантом дела является бывший заместитель гендиректора компании Андрей Малышев, который скрылся от следствия и объявлен в розыск.