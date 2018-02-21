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Источник: здание СК по Московской области загорелось в центре Москвы

Происшествия
21 февраля, 0:33 дата обновления: 21 февраля, 0:35 UTC+3

По предварительным данным, пожар вспыхнул на первом этаже

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пожар возник в административном здании Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар возник в административном здании по улице Рождественка, д. 27, стр. 1", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, возгорание происходит на первом этаже многоэтажного здания. В здании наблюдается сильное задымление. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, которые проверяют помещения здания на наличие там людей.

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