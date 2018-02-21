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Тело второго пропавшего на севере Хабаровского края охотника нашли в реке

Происшествия
21 февраля, 2:55 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 21, февраля. /ТАСС

Накануне спасатели обнаружили тело мужчины в 500 м от места провала снегохода

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ХАБАРОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Волонтеры обнаружили тело второго пропавшего в Охотском районе на севере Хабаровского края охотника, сообщается в оперативной сводке регионального ГУ МЧС России.

Двое жителей села Арка Охотского района пропали в начале февраля, отправившись на снегоходе на охоту. На их поиски ушла группа добровольцев из числа односельчан. Снегоход спустя несколько дней нашли в 25 км от Арки в промоине реки на глубине больше метра, позже в 500 м от места провала снегохода обнаружили тело одного из охотников. Оно передано сотрудникам правоохранительных органов.

"Поисковой группой, состоявшей из родственников и жителей села Арка, в 300 м вниз по течению от места происшествия обнаружено тело Андреева Ф. Р. Так как при подготовке места для подъема тела световой день закончился, принято решение поставить ловушки и перенести работы на утро среды", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в районе села Арка в среду около 20 градусов мороза, ветер до 5 метров в секунду и небольшой снег.

Сообщалось, что в район поисков на вертолете вылетали спасатели - водолазная группа со всем необходимым снаряжением. Однако из-за сильного течения реки в месте провала снегохода под лед спасатели не смогли работать. Вместе с жителями Арки они помогали обследовать береговую полосу, бурили во льду лунки и осматривали дно реки с помощью имеющейся у одного из добровольцев видеоудочки.

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