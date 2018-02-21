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Госдеп уверен, что Латвия примет меры для сохранения целостности банковского сектора

Происшествия
21 февраля, 5:21 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, февраля. /ТАСС

Американская сторона заявила, что будет поддерживать и оказывать помощь правительству, комиссии рынка финансов и капитала, а также правоохранительным органам республики

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ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Латвийские власти предпримут необходимые меры для сохранения целостности банковского и финансового секторов республики. Уверенность в этом выразила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт в опубликованном во вторник письменном заявлении.

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"Соединенные Штаты полностью уверены, что правительство Латвии предпримет необходимые меры для обеспечения целостности своего банковского и финансового секторов. В течение многих лет мы сотрудничаем с Латвией в борьбе с коррупцией, отмыванием денег и другими угрозами международной безопасности", - отметила дипломат.

По ее словам, США будут поддерживать и оказывать помощь правительству, комиссии рынка финансов и капитала, а также правоохранительным органам республики в деле "реализации общего видения сильного и эффективно регулируемого латвийского финансового сектора".

19 февраля Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) республики сообщило, что главу Банка Латвии Илмарса Римшевичса подозревают в вымогательстве взятки в размере €100 тыс. Антикоррупционное ведомство указало, что дело не связано ни с одним из действующих в Латвии кредитных учреждений.

БПБК также заявило, что Римшевичсу запрещено выезжать из страны, а также выполнять функции, связанные с принятием решений, контролем и надзором в Банке Латвии. Глава центробанка отверг все высказанные в его адрес обвинения. Римшевичс также заявил, что не собирается уходить в отставку. Отстранение главы Банка Литвы от должности - крайне сложный процесс, который займет немало времени.

Он связал свое задержание с событиями вокруг одного из крупнейших банков страны ABLV, обвиненного ранее минфином США в отмывании денег. Комиссия рынка финансов и капитала Латвии, исходя из инструкций Европейского центрального банка, приняла решение с 19 февраля установить для ABLV платежные ограничения на дебетовые операции клиентов.

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