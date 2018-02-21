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Двухэтажный дом сгорел в селе на севере Якутии

Происшествия
21 февраля, 7:42 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 21, февраля. /ТАСС

Без крова остались свыше 40 человек

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ЯКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Свыше 40 жильцов двухэтажного многоквартирного жилого дома в селе Казачье Усть-Янского района на севере Якутии остались без крова после пожара, который произошел в среду днем, сообщили ТАСС в экстренных службах района.

"Пожар в двухэтажном жилом доме в селе Казачье Усть-Янского района локализован. На месте пожара работает следственно-оперативная группа. В настоящее время идет ликвидация горения", - говорится в сообщении регионального МЧС.

Как уточнили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района, в доме проживал 41 человек. "Они временно разместились у родственников. Создан оперативный штаб при районной администрации", - сообщили в управлении.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в среду в селе составляет минус 26 градусов. Село Казачье находится в 3356 км от Якутска, в нем проживают свыше 1 тыс. 300 человек.

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