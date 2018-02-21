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Около 300 человек эвакуировали из-за пожара в школе в Нижнем Новгороде

Происшествия
21 февраля, 18:48 дата обновления: 21 февраля, 19:18 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 21, февраля. /ТАСС

Пострадал один человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /ТАСС/. Около 300 человек эвакуировали из школы в Сормовском районе Нижнего Новгорода из-за пожара, об этом в среду сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

"21 февраля 2018 года в 16:30 в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области поступило сообщение о пожаре в здании общеобразовательной школы №156 на ул. Красносормовская, д. 4 "Б" в Сормовском районе города Нижний Новгород. <…> Пожарными с третьего этажа здания при помощи маски для спасаемых была спасена женщина. Всего из здания были эвакуированы 251 ребенок и 28 взрослых. Никто из них не пострадал. Дети отправлены по домам", - говорится в сообщении.

Медики оказали помощь на месте сотруднице 1940 года рождения, которая работала в гардеробе, - она отравилась продуктами горения.

В управлении образования Сормовского района Нижнего Новгорода ТАСС сообщили, что работница гардероба была единственным человеком, которая находилась в помещении в момент пожара. Женщина от госпитализации отказалась. В управлении образования уточнили, что повреждены помещения школы на площади в 20 кв. м, уточняется причина инцидента. Решение о том, будет ли работать школа в четверг, будет принято в среду вечером.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону добавили, что в 17:10 мск было ликвидировано открытое горение, а в 17:25 мск - последствия пожара. На месте ЧП работают сотрудники отдела дознания и административной практики управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Нижегородской области и отдела надзорной деятельности по Нижнему Новгороду.

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