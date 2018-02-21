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Оцепление у здания администрации США в Вашингтоне снято

Происшествия
21 февраля, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что вокруг правительственного здания неподалеку от Белого дома было выставлено оцепление из-за подозрительной машины

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ТАСС, 21 февраля. Правоохранительные органы США полностью сняли оцепление у правительственного здания в Вашингтоне, которое было установлено в связи с информацией о подозрительном автомобиле. Об этом в среду сообщила Секретная служба на своей странице в Twitter.

Ранее она сообщала, что из-за подозрительной машины была проведена эвакуация правительственного здания, расположенного недалеко от Белого дома, вокруг него было выставлено оцепление. После проверки транспортного средства саперами сначала был открыт проезд для автомобилей, однако проход для пешеходов на Пенсильвания-авеню и Лафайет-сквер оставался закрытым.

"Пенсильвания-авеню и Лафайет-сквер снова открыты", - проинформировала теперь Секретная служба.

 

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