Оцепление у здания администрации США в Вашингтоне снято

ТАСС, 21 февраля. Правоохранительные органы США полностью сняли оцепление у правительственного здания в Вашингтоне, которое было установлено в связи с информацией о подозрительном автомобиле. Об этом в среду сообщила Секретная служба на своей странице в Twitter.

Ранее она сообщала, что из-за подозрительной машины была проведена эвакуация правительственного здания, расположенного недалеко от Белого дома, вокруг него было выставлено оцепление. После проверки транспортного средства саперами сначала был открыт проезд для автомобилей, однако проход для пешеходов на Пенсильвания-авеню и Лафайет-сквер оставался закрытым.

"Пенсильвания-авеню и Лафайет-сквер снова открыты", - проинформировала теперь Секретная служба.

FINAL UPDATE: Pennsylvania Avenue and Lafayette Park have reopened to the public. — U.S. Secret Service (@SecretService) 21 February 2018