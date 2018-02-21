В Подмосковье четыре человека ранены при столкновении фуры и маршрутки

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Грузовик и маршрутка столкнулись в Балашихе, пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На 18-м км Горьковского шоссе произошло столкновение маршрутного такси "Хендэ" и грузового автомобиля "Скания". В результате аварии пострадали четыре человека, все они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, детей среди пострадавших нет. Движение в районе аварии не затруднено. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.