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В Подмосковье четыре человека ранены при столкновении фуры и маршрутки

Происшествия
21 февраля, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

Авария, случившаяся в Балашихе, не повлияла на движение транспорта

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МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Грузовик и маршрутка столкнулись в Балашихе, пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На 18-м км Горьковского шоссе произошло столкновение маршрутного такси "Хендэ" и грузового автомобиля "Скания". В результате аварии пострадали четыре человека, все они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, детей среди пострадавших нет. Движение в районе аварии не затруднено. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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