Под Владимиром ликвидировано нелегальное производство алкоголя

ТАСС, 21 февраля. Сотрудники Росалкогольрегулирования совместно с ФСБ ликвидировали нелегальное производство алкогольной продукции в Покрове Владимирской области. В цехе обнаружено около 2 тыс. литров этилового спирта и более 10 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, сообщается на сайте ведомства.

"В ходе осмотра помещений на ул. Франца Штольверка установлен факт производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. Обнаружена полуавтоматическая линия розлива, около 2 тыс. литров этилового спирта, более 10 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, а также 23 тыс. бутылок поддельного алкоголя различных видов и наименований", - говорится в сообщении.

Выявить подпольное производство удалось в ходе контрольных мероприятий Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЦФО совместно с сотрудниками первого отдела управления "К" ФСБ России в Покрове.

Сейчас основное технологическое оборудование, сырье и готовая продукция арестованы. По факту обнаружения нелегального производства проводится административное расследование.

В последний раз аналогичной производство Росалкогольрегулирование совместно с УМВД ликвидировали в Муроме Владимирской области в конце декабря 2017 года. Тогда правоохранители изъяли около 10 тыс. бутылок поддельной водки, 20 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, а также более 7 тыс. литров спирта.