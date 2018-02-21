В Петербурге задержан заместитель главы городского фонда имущества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Заместитель гендиректора Фонда имущества Санкт-Петербурга Илья Жинкин задержан в рамках расследования дела о приватизации принадлежащего городу помещения. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений города.

"Факт задержания заместителя генерального директора АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" подтверждаем. Задержание было произведено в понедельник на 48 часов <…> в рамках расследования по приватизации предпринимателями одного из арендуемого ими городского помещения", - сказали в пресс-службе.

Мера пресечения в отношении задержанного еще не избрана. В пресс-службе добавили, что комитет поддерживает все процессуальные мероприятия, проводимые следствием в рамках расследования. В ведомстве также отметили, что приватизация помещения осуществлялась в рамках 159-го федерального закона, который предусматривает целевой выкуп городских нежилых помещений их арендаторами.

По данным региональных СМИ, ранее в фонде прошли обыски в рамках уголовного дела о получении взятки при сделках с недвижимостью на Невском проспекте.