Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.02:
$ 56.65
€ 69.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Петербурге задержан заместитель главы городского фонда имущества

Происшествия
21 февраля, 19:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, февраля. /ТАСС

Мера пресечения в отношении задержанного еще не избрана

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Заместитель гендиректора Фонда имущества Санкт-Петербурга Илья Жинкин задержан в рамках расследования дела о приватизации принадлежащего городу помещения. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений города.

"Факт задержания заместителя генерального директора АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" подтверждаем. Задержание было произведено в понедельник на 48 часов <…> в рамках расследования по приватизации предпринимателями одного из арендуемого ими городского помещения", - сказали в пресс-службе.

Мера пресечения в отношении задержанного еще не избрана. В пресс-службе добавили, что комитет поддерживает все процессуальные мероприятия, проводимые следствием в рамках расследования. В ведомстве также отметили, что приватизация помещения осуществлялась в рамках 159-го федерального закона, который предусматривает целевой выкуп городских нежилых помещений их арендаторами.

По данным региональных СМИ, ранее в фонде прошли обыски в рамках уголовного дела о получении взятки при сделках с недвижимостью на Невском проспекте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлингист Крушельницкий отказался от проведения слушаний в CAS по делу о допинге
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном похолодании в Москве
3
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
4
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
5
Российские фигуристки впервые в истории дважды побили мировой рекорд на ОИ
6
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
7
Росгидромет предупреждает об аномально холодной погоде в ЦФО 23-28 февраля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама