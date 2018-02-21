Учебный процесс приостановят в нижегородской школе, где произошел пожар

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /ТАСС/. Ученики школы № 156 в Сормовском районе Нижнего Новгорода, где в среду произошел пожар, 22 февраля будут освобождены от уроков. Они выйдут на учебу после праздничных выходных, сообщила пресс-служба городской администрации.

Во второй половине дня 21 февраля в школе произошел пожар, из-за которого были эвакуированы 251 ребенок и 28 взрослых, сотруднице гардероба 1940 года рождения медики оказали помощь на месте, она отравилась продуктами горения. Дети не пострадали, повреждены помещения школы на площади 20 кв. метров, уточняется причина пожара.

"Завтра в школе будет приостановлен учебный процесс. Системы жизнеобеспечения и тепловой контур при возгорании не пострадали, так что за три дня выходных здание учебного заведения приведут в порядок, проветрят и отмоют сажу. Уже в понедельник ученики смогу вернуться в классы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость. Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов уже распорядился оказать материальную помощь родителям школьников, чья одежда была повреждена в результате ЧП.

"Главное, что в результате никто не был госпитализирован. Но сгорели одежда и вещи детей. По моему поручению всем родителям будут выделены средства из резервного фонда главы города. Многодетные и малоимущие семьи, для бюджета которых экстренная покупка верхней одежды может стать непосильной задачей, получат деньги уже завтра", - приводят слова Панова в пресс-службе.