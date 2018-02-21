Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.02:
$ 56.65
€ 69.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Учебный процесс приостановят в нижегородской школе, где произошел пожар

Происшествия
21 февраля, 21:03 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 21, февраля. /ТАСС

Ученики выйдут на учебу после праздничных выходных

Поделиться
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /ТАСС/. Ученики школы № 156 в Сормовском районе Нижнего Новгорода, где в среду произошел пожар, 22 февраля будут освобождены от уроков. Они выйдут на учебу после праздничных выходных, сообщила пресс-служба городской администрации.

Во второй половине дня 21 февраля в школе произошел пожар, из-за которого были эвакуированы 251 ребенок и 28 взрослых, сотруднице гардероба 1940 года рождения медики оказали помощь на месте, она отравилась продуктами горения. Дети не пострадали, повреждены помещения школы на площади 20 кв. метров, уточняется причина пожара.

"Завтра в школе будет приостановлен учебный процесс. Системы жизнеобеспечения и тепловой контур при возгорании не пострадали, так что за три дня выходных здание учебного заведения приведут в порядок, проветрят и отмоют сажу. Уже в понедельник ученики смогу вернуться в классы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость. Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов уже распорядился оказать материальную помощь родителям школьников, чья одежда была повреждена в результате ЧП.

"Главное, что в результате никто не был госпитализирован. Но сгорели одежда и вещи детей. По моему поручению всем родителям будут выделены средства из резервного фонда главы города. Многодетные и малоимущие семьи, для бюджета которых экстренная покупка верхней одежды может стать непосильной задачей, получат деньги уже завтра", - приводят слова Панова в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нижегородская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлингист Крушельницкий отказался от проведения слушаний в CAS по делу о допинге
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном похолодании в Москве
3
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
4
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
5
Российские фигуристки впервые в истории дважды побили мировой рекорд на ОИ
6
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
7
Росгидромет предупреждает об аномально холодной погоде в ЦФО 23-28 февраля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама