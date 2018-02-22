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При взрыве на туристическом судне в Мексике пострадали 25 человек

Происшествия
22 февраля, 2:00 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 22, февраля. /ТАСС

На борту парома находились более 140 человек, заявил глава управления гражданской обороны и пожарной охраны города Плайя-дель-Кармен Хуан Карлос Соса

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МЕХИКО, 22 февраля. /ТАСС/. Число пострадавших при взрыве на туристическом судне в мексиканском штате Кинтана-Роо в среду достигло 25 человек. Об этом сообщил телеканалу Televisa глава управления гражданской обороны и пожарной охраны города Плайя-дель-Кармен Хуан Карлос Соса.

"На борту парома находились более 140 человек, - сказал Соса. - Согласно последним данным, пострадали 25 человек". В числе тех, кто получил травмы, 20 мексиканцев и пятеро иностранцев, их жизнь вне опасности, несколько человек уже выписаны из больницы. Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Мексике Евгений Ненашкин сообщил корреспонденту ТАСС, что у диппредставительства нет данных о том, что при взрыве могли пострадать российские граждане.

По словам Сосы, взрыв произошел на одной из верхних палуб. Власти устанавливают причины случившегося.

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