Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.02:
$ 56.65
€ 69.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-сотрудника сахалинского ГИБДД осудили на 4 года за взятку

Происшествия
22 февраля, 2:05 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 22, февраля. /ТАСС

Размер взятки составил 60 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Бывший руководитель одного из подразделений ГИБДД по Сахалинской области осужден на четыре года колонии со штрафом в 1,2 млн рублей за взятку. Приговор суда вступил в силу, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры области.

"Суд установил, в июле-сентябре 2015 года осужденный получил взятку в размере 60 тыс. рублей за непринятие мер по пресечению противоправной деятельности подчиненных сотрудников, занимающихся хищением денежных средств страховых компаний, составляя фиктивные документы о дорожно-транспортных происшествиях. Бывший начальник отделения по учету и оформлению дорожно-транспортных происшествий ОГИБДД России по городу Южно-Сахалинску признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие в пользу взяткодателя")", - говорится в сообщении.

Местом отбыванием наказания определена исправительная колония общего режима. Сторона защиты обжаловала решение суда в областном суде. Суд апелляционной инстанции, принимая во внимание позицию прокуратуры, отказал в удовлетворении жалобы стороны защиты, а приговор оставил без изменения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сахалинская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлингист Крушельницкий отказался от проведения слушаний в CAS по делу о допинге
2
США обвинили Москву и Дамаск в нападениях в Восточной Гуте
3
Любовь до золота доведет: сноубордисты Уайлд и Заварзина поборются за медали Олимпиады
4
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
5
Тарасова: фигуристке Медведевой нужно сделать то, что есть в программе, душе и сердце
6
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
7
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама