Экс-сотрудника сахалинского ГИБДД осудили на 4 года за взятку

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Бывший руководитель одного из подразделений ГИБДД по Сахалинской области осужден на четыре года колонии со штрафом в 1,2 млн рублей за взятку. Приговор суда вступил в силу, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры области.

"Суд установил, в июле-сентябре 2015 года осужденный получил взятку в размере 60 тыс. рублей за непринятие мер по пресечению противоправной деятельности подчиненных сотрудников, занимающихся хищением денежных средств страховых компаний, составляя фиктивные документы о дорожно-транспортных происшествиях. Бывший начальник отделения по учету и оформлению дорожно-транспортных происшествий ОГИБДД России по городу Южно-Сахалинску признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие в пользу взяткодателя")", - говорится в сообщении.

Местом отбыванием наказания определена исправительная колония общего режима. Сторона защиты обжаловала решение суда в областном суде. Суд апелляционной инстанции, принимая во внимание позицию прокуратуры, отказал в удовлетворении жалобы стороны защиты, а приговор оставил без изменения.