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Власти уточнили информацию о гражданстве пострадавших при взрыве на пароме в Мексике

Происшествия
22 февраля, 2:52 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 22, февраля. /ТАСС

Россиян среди пострадавших нет

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МЕХИКО, 22 февраля. /ТАСС/. Граждане Мексики и США оказались в числе пострадавших при взрыве на туристическом судне у причала в городе Плайя-дель-Кармен в мексиканском штате Кинтана-Роо в среду. Об этом говорится в обнародованном заявлении властей муниципалитета Солидаридад, где произошел инцидент.

"К настоящему времени управление общественной безопасности муниципалитета Солидаридад доложило, что в частную клинику "Костамед" на осмотр были доставлены 24 человека, из которых 19 граждане Мексики и пятеро - США", - говорится в документе. Россиян среди пострадавших нет.

По словам спасателей, взрыв произошел на одной из верхних палуб судна. Власти устанавливают причины случившегося.

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