Власти Мексики назвали причину взрыва на туристическом судне в штате Кинтана-Роо

МЕХИКО, 22 февраля. /ТАСС/. Взрыв скопившегося газа произошел в среду на туристическом судне у причала города Плайя-дель-Кармен в мексиканском штате Кинтана-Роо. Об этом сообщил в своем Twitter министр туризма латиноамериканской страны Энрике де ла Мадрид.

"Причиной случившегося считается скопление газа", - написал министр. По его словам, пострадали 19 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Ранее глава управления гражданской обороны и пожарной охраны города Плайя-дель-Кармен Хуан Карлос Соса сообщил телеканалу "Телевиса", что при взрыве получили травмы 25 пассажиров парома, их жизни вне опасности.

Согласно данным властей муниципалитета Солидаридад, где произошел инцидент, в больницу на осмотр были доставлены 19 мексиканцев и пятеро граждан США.