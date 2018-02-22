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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка после домашних родов

Происшествия
22 февраля, 3:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

По предварительным данным, ребенок погиб от переохлаждения

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ТАСС, 22 февраля. Уголовное дело возбуждено в Магаданской области по факту гибели младенца, который был рожден в домашних условиях. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"В одной из квартир областного центра молодая женщина, ранее не состоявшая на учете по беременности в медицинских учреждениях города, самостоятельно родила ребенка. После родоразрешения женщина также не обратилась за медицинской помощью, а вечером того же дня обнаружила, что ребенок мертв. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, ребенок погиб от переохлаждения. Расследованием занимается следственный отдел по городу Магадан.

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