Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка после домашних родов

ТАСС, 22 февраля. Уголовное дело возбуждено в Магаданской области по факту гибели младенца, который был рожден в домашних условиях. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"В одной из квартир областного центра молодая женщина, ранее не состоявшая на учете по беременности в медицинских учреждениях города, самостоятельно родила ребенка. После родоразрешения женщина также не обратилась за медицинской помощью, а вечером того же дня обнаружила, что ребенок мертв. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, ребенок погиб от переохлаждения. Расследованием занимается следственный отдел по городу Магадан.