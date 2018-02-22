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У двух японских островов обнаружили сырье, предположительно с затонувшего танкера SANCHI

Происшествия
22 февраля, 5:08 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 22, февраля. /ТАСС

Также отмечается, что инцидент не оказал серьезного влияния на экологическую обстановку в регионе

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ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Следы газового конденсата, обнаруженные недалеко от двух островов южного японского архипелага Амами (префектура Кагосима), с высокой долей вероятности связаны с утечкой с затонувшего в Восточно-Китайском море иранского нефтеналивного танкера SANCHI. Об этом в четверг сообщила японская береговая охрана.

Ее специалисты взяли несколько проб у островов Амами, которые показали наличие компонентов нефтепродуктов. Тем не менее экспертиза в других районах Японии, включая крупный остров Окинава и южное побережье острова Кюсю не выявила никаких изменений в составе воды по сравнению с периодом до аварии танкера. Таким образом к настоящему времени серьезного влияния на экологическую обстановку в регионе тот инцидент не оказал.

Шедший под флагом Панамы танкер перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата. 6 января в 290 км к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море он столкнулся с гонконгским сухогрузом. Танкер загорелся, 32 члена его команды - граждане Ирана и Бангладеш - погибли.

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