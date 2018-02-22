У двух японских островов обнаружили сырье, предположительно с затонувшего танкера SANCHI

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Следы газового конденсата, обнаруженные недалеко от двух островов южного японского архипелага Амами (префектура Кагосима), с высокой долей вероятности связаны с утечкой с затонувшего в Восточно-Китайском море иранского нефтеналивного танкера SANCHI. Об этом в четверг сообщила японская береговая охрана.

Ее специалисты взяли несколько проб у островов Амами, которые показали наличие компонентов нефтепродуктов. Тем не менее экспертиза в других районах Японии, включая крупный остров Окинава и южное побережье острова Кюсю не выявила никаких изменений в составе воды по сравнению с периодом до аварии танкера. Таким образом к настоящему времени серьезного влияния на экологическую обстановку в регионе тот инцидент не оказал.

Шедший под флагом Панамы танкер перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата. 6 января в 290 км к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море он столкнулся с гонконгским сухогрузом. Танкер загорелся, 32 члена его команды - граждане Ирана и Бангладеш - погибли.