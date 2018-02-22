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На здание посольства США в Черногории совершено нападение

Происшествия
22 февраля, 6:55 дата обновления: 22 февраля, 7:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Сообщается, что жертв и пострадавших нет

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ТАСС, 22 февраля. Неизвестный мужчина бросил взрывное устройство на территорию посольства США в столице Черногории Подгорице. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times со ссылкой на заместителя госсекретаря США по публичной дипломатии и общественным делам Стива Гольдштейна.

По данным издания, атака была совершена в среду незадолго до полуночи.

В результате взрыва был убит сам атаковавший, других жертв и пострадавших нет. Здание посольства повреждено не было.

Мотив нападавшего в настоящий момент неизвестен.

Посольство США в Черногории рекомендовало своим гражданам избегать район дипломатического представительства до дальнейшего распоряжения. "Избегайте территорию вокруг посольства", - говорится на его сайте.

 

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